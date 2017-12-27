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周鸿祎diss腾讯:王者荣耀一天赚一亿 比贩毒收入还高

周鸿祎diss腾讯:王者荣耀一天赚一亿 比贩毒收入还高
2017年12月27日 07:41 新浪综合
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　　原标题：周鸿祎diss老对手腾讯：王者荣耀一天赚一亿，比贩毒收入还高

　　来源：观察者网

　　周鸿祎又大嘴巴了！

　　12月16日做客《总裁读书会》，周鸿祎对主持人说道，“做安全其实挺苦逼的，这个冯鑫（暴风集团创始人）知道。个人安全不挣钱，这个商业模式被我打掉了。做企业安全，给政府提供安全，你们以为很挣钱，其实不太挣钱。很辛苦，因为是干苦力活。”

　　紧接着，周鸿祎话锋一转，顺道diss了一下老对手腾讯。在表达方式和表达语气上，可能有些“直白”。

　　“做安全的赚的钱一定不如做一款游戏一年赚的多”。

　　“今天你搞一个王者荣耀一天就能挣一个亿，明天王者荣耀里面，马化腾说这个皮肤给大家下载，一天可以搞一亿个下载，我不是说做游戏不好，我也很羡慕，而且我也学着去做网络游戏。因为这种庸俗的钱我也要挣。我们算过它比贩毒的利润还高，但又没有贩毒的风险。我很有成就感，因为我能让这个国家或者社会的未来，包括物联网的发展中能变得更安全。”

周鸿祎视频截图周鸿祎视频截图

　　那么《王者荣耀》的营收是不是像周鸿祎说的一样一天一亿呢？我们来看看腾讯的财报。

　　根据11月15日腾讯最新发布的2017年第三季度财报，三季度总收入652.10亿元，网络游戏收入268.44亿元，为腾讯公司贡献营收朝超过四成，其中，包括《王者荣耀》、《魂斗罗：归来》等在内的智能手机游戏收入达182亿元。

　　8月16日腾讯官方公布的2017年第二季度财报，数据显示，腾讯二季度总收入566亿元人民币，净利润182.5亿元人民币。其中，游戏业务是二季度智能手机游戏收入同比增长54%，至约人民币148亿元。粗略计算下来，《王者荣耀》的营收一天确实有一亿。

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